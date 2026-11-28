Dal 3 al 12 dicembre Agrigento si prepara a rendere omaggio al suo figlio più illustre con la «Pirandello Week», una rassegna di dieci giorni interamente dedicata a Luigi Pirandello. Un appuntamento che unisce due ricorrenze storiche fondamentali nel segno della città che gli ha dato i natali: i novant’anni dalla morte dello scrittore, avvenuta a Roma il 10 dicembre 1936, e il centenario della pubblicazione di «Uno, nessuno e centomila», il celebre romanzo-testamento che ha insegnato al mondo a interrogarsi sull’identità e sulla complessità dell’animo umano.

Nato in Contrada Caos nel 1867 e insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 1934, Pirandello ha saputo scardinare le convenzioni del teatro e della narrativa del Novecento, imponendo una visione rivoluzionaria e universale della condizione moderna. L’obiettivo della manifestazione è andare oltre la semplice celebrazione commemorativa, trasformando il lascito del maestro in un patrimonio vivo, capace di dialogare con il presente e di parlare alle nuove generazioni.

Per questo motivo, il Comune di Agrigento ha scelto di costruire il cartellone coinvolgendo attivamente l’intero tessuto cittadino: associazioni culturali, istituti scolastici, istituzioni e cittadini sono stati chiamati a raccolta per dare vita a un programma partecipato di incontri, approfondimenti e iniziative volte a raccontare e interrogare ancora oggi l’attualità del pensiero pirandelliano.

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