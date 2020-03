Scene grottesche, in giro per visionare un’abitazione da comprare: denunciato

Ipoliziotti della sezione Volanti della Questura hanno controllato una grottese che – a suo dire – si stava spostando a San Leone per visionare un’abitazione, per un probabile futuro acquisto. A Canicattì, come riporta il GDS, in edicola questa mattina, i poliziotti del commissariato hanno controllato due persone che giungevano da un paese limitrofo. A loro dire si erano spostati per acquistare dei sacchi di farina, motivazione del tutto generica e non giustificabile. Esattamente come quella del ventenne, controllato mentre a piedi percorreva una via del centro, che ha riferito che si stava spostando l’acquistato di un cellulare.