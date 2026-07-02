Nuovo spazio vista mare per vivere Lido Rossello dal giorno al tramonto

REALMONTE – Un nuovo tassello si aggiunge all’offerta turistica di Lido Rossello. È stato inaugurato Nodo Solarium, il nuovo spazio che amplia i servizi del ristorante Nodo Ammare, confermando la volontà di investire in un’accoglienza sempre più moderna e di qualità.

Al taglio del nastro ha preso parte anche il sindaco di Realmonte, Alessandro Mallia, che ha voluto testimoniare la vicinanza dell’amministrazione comunale a un’iniziativa imprenditoriale destinata a valorizzare ulteriormente uno dei tratti più suggestivi della costa realmontina.

A credere fortemente nel progetto è Fabio Speranza, imprenditore e ristoratore che negli anni ha puntato con convinzione sul turismo, investendo in una struttura capace di coniugare ristorazione, ospitalità e valorizzazione del territorio. Con il Nodo Solarium l’obiettivo è offrire ai turisti e ai bagnanti un’esperienza ancora più completa, fatta di relax, comfort e momenti da vivere fino al tramonto.

Il nuovo spazio è stato pensato come un luogo dedicato al benessere e alla convivialità, dove poter trascorrere le ore più belle della giornata tra il mare cristallino di Lido Rossello e un panorama unico. Lettini, aree relax e la possibilità di gustare aperitivi vista mare accompagneranno gli ospiti anche nelle ore serali, quando il sole cala sulla costa regalando uno degli scorci più suggestivi del litorale agrigentino.

L’inaugurazione rappresenta però soltanto una tappa di un progetto più ampio. I lavori proseguiranno nei prossimi mesi con ulteriori interventi che saranno completati durante l’inverno, con l’obiettivo di trasformare l’area in una struttura capace di essere vissuta dodici mesi l’anno, superando il concetto di stabilimento esclusivamente estivo.

L’idea è quella di creare un punto di riferimento non solo per la stagione balneare, ma anche per eventi, aperitivi, momenti di aggregazione e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio, contribuendo a destagionalizzare il turismo e ad arricchire l’offerta della costa di Realmonte.

«Vogliamo che il mare sia vissuto tutto l’anno – è la filosofia che accompagna questo investimento – offrendo servizi di qualità in un contesto unico, dove il paesaggio diventa parte integrante dell’esperienza».

Con il Nodo Solarium, dunque, Nodo Ammare compie un ulteriore passo nel proprio percorso di crescita, confermando la volontà di investire sul territorio e sulla qualità dell’accoglienza, in un momento in cui la sfida del turismo passa sempre più dalla capacità di offrire servizi innovativi e spazi in grado di valorizzare il patrimonio naturale della costa agrigentina.

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