Il gip del tribunale di Agrigento, ha convalidato i due arresti eseguiti dai poliziotti del Commissariato di Licata, nell’ambito di un’attività antidroga. Pierangelo Giuseppe La Cognata, di 45 anni, resta alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”, mentre a Rosaria Carella di 29 anni, sono stati concessi gli arresti domiciliari, ma con il permesso di poter uscire da casa dalle ore 9,30 alle 12,30.

Entrambi sono accusati, in concorso, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti a casa dei due licatesi, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno trovato e sequestrato, 2 chili e 600 grammi di cocaina, circa 800 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana e vari strumenti per il confezionamento degli stupefacenti. Gli indagati sono difesi dall’avvocato Gaspare Lombardo.

