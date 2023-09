Nella magica cornice della Valle dei Templi, dove la luce calante del sole bacia gli antichi monumenti, si è svolta una serata indimenticabile dedicata alla riscoperta del Marsala. L’evento è stato introdotto dalla brillante giornalista Giovanna Neri e presieduto dal direttore dell’Ente Parco, Roberto Sciarratta.

Il vino Marsala, un’autentica eccellenza storica siciliana, è stato il protagonista indiscusso della serata. Negli ultimi anni, questa bevanda ha subito un’ingiusta sottovalutazione da parte dei siciliani stessi, ma la cena gourmet ha dimostrato che il Marsala ha il potere di esaltare qualsiasi pietanza, dai dolci ai salati, dal pesce alla carne.

La location di questo evento speciale è stata la meravigliosa terrazza di Casa Barbadoro, con lo sfondo maestoso del Tempio della Concordia. Ai fornelli, il talentuoso chef Fabio Gulotta ha dato vita a un menu sorprendente. “Casa Barbadoro, gestita dalla Coop Cultura- come sottolineato dal direttore Sciarratta- è aperta tutto l’anno e ha l’obiettivo di diventare un presidio delle eccellenze del territorio.”

Le “Cene Gourmet del Venerdì” a Casa Barbadoro sono un progetto unico, in grado di ospitare solo 80 commensali per serata. Queste cene offrono non solo un’esperienza culinaria straordinaria ma anche approfondimenti tematici condotti da esperti, narrativa, storia e una conoscenza approfondita del territorio e dei suoi prodotti, il tutto arricchito da intermezzi artistici.

Ad aggiungere un tocco musicale incantevole alla serata, il quartetto jazz di Arabella Rustico, con Carmelo Salemi alla tromba, Roberto Macrì al piano e Carmelo Graceffa alla batteria. Questi talentuosi musicisti offrono un repertorio coinvolgente che esplora le sfumature della tradizione jazzistica, regalando agli ascoltatori un viaggio affascinante attraverso il mondo sonoro del jazz classico reinterpretato in chiave contemporanea.

L’appuntamento successivo, previsto per l’8 settembre prossimo, sarà dedicato al pistacchio, con Casa Barbadoro che ospiterà la presentazione del Fastuca Fest, la sagra del pistacchio di Raffadali, prevista dal 15 al 17 settembre. Sarà una serata che metterà in evidenza le deliziose potenzialità di questo ingrediente nelle preparazioni culinarie.

Il 15 settembre, invece, la cucina si concentrerà sulle ricette di recupero, dimostrando che in cucina nulla va sprecato. Le polpette di carne, di pesce, di verdura e altre prelibatezze saranno protagoniste di una serata dedicata alla tradizione culinaria e al rispetto per gli ingredienti.

Per ulteriori informazioni, prenotazioni e biglietti, si può visitare il sito web www.coopculture.it. Queste cene gourmet rappresentano un’occasione unica per immergersi nella cultura e nella gastronomia della Sicilia, sotto il magnifico bagliore della Valle dei Templi. Un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti del buon cibo, del vino pregiato e della bellezza storica.