Un’ipoteca da quasi 700 mila euro cancellata e una richiesta di pagamento da 300 mila euro bloccata. È l’esito della battaglia legale vinta da un pensionato di Sciacca davanti alla Corte di giustizia tributaria di Agrigento, che ha annullato l’atto emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’incubo fiscale per l’uomo era iniziato dopo l’accettazione di un’eredità gravata da vecchi debiti tributari, risalenti a cartelle notificate nel 2011.

L’ente di riscossione, oltre a pretendere circa 300 mila euro, aveva iscritto un’ipoteca per quasi il doppio della somma contestata.

Assistito dal commercialista Antonino Calascibetta, il pensionato ha impugnato il provvedimento su due fronti: l’incompetenza territoriale dell’ufficio procedente, avendo il contribuente residenza e domicilio fiscale a Roma, e la presenza di due procedimenti giudiziari già avviati sulle stesse somme, i cui effetti erano stati precedentemente sospesi da un giudice. Rilievi ritenuti fondati dalla Corte agrigentina, che ha disposto l’annullamento dell’ipoteca.

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