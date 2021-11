Il maltempo provoca disagi nelle strade e nei binari. Ecco cosa è successo sulla 188

Acqua e fango insieme a detriti hanno trasformato in un fiume la statale 188 Agrigento- Palermo. Tutto a causa del maltempo che in queste ore sta interessando anche il territorio agrigentino. Stessa scena a Santo Stefano Quisquina il sindaco, Francesco Cacciatore, invita a non uscire da casa: nel centro del paese un fiume in piena.

Il primo cittadino ha attivato la macchina dei soccorsi. Al momento non si registrano danni a persone. E, sempre causa maltempo, si allagano i binari. La circolazione ferroviaria chiusa sulla linea Palermo-Agrigento per l’allagamento dei binari a causa della pioggia. Il traffico è sospeso tra Montemaggiore e Roccapalumba, nel Palermitano.