Un’opportunità imperdibile attende gli appassionati di teatro e cultura il prossimo 18 agosto alle 21.30 nel suggestivo cortile del Palazzo Filangeri di Cutò, a Santa Margherita di Belìce. Lo spettacolo “Il Lupo e la Luna”, firmato dal talentuoso Pietrangelo Buttafuoco, vedrà protagonisti due straordinari interpreti: Lello Analfino e Salvo Piparo.

L’atmosfera incantata del cortile d’epoca sarà il palcoscenico perfetto per questa rappresentazione unica. “Il Lupo e la Luna” non è solo uno spettacolo teatrale, ma un’esperienza coinvolgente che condurrà il pubblico in un viaggio nel passato attraverso le parole e la magia delle antiche narrazioni orali siciliane, conosciute come “cuntu”.

La storia si sviluppa attorno alle avventure di Scipione il Cicalazadè, personaggio messinese che incarna la genuina tradizione narrativa dell’isola. Una trama avvincente, intessuta di emozioni, colpi di scena e personaggi memorabili, che catturerà l’attenzione di tutti, dai più piccoli agli adulti.

La scelta di ambientare lo spettacolo nel cortile del Palazzo Filangeri di Cutò aggiunge un tocco di magia e autenticità all’evento. L’architettura storica e l’atmosfera suggestiva contribuiranno a creare un’esperienza teatrale unica, dove gli spettatori saranno immersi nell’incanto delle storie siciliane tradizionali.

La collaborazione tra Pietrangelo Buttafuoco, Lello Analfino e Salvo Piparo promette una performance di altissima qualità, capace di trasportare il pubblico in un mondo di emozioni, risate e riflessioni. “Il Lupo e la Luna” è un’opportunità per riscoprire le radici culturali della Sicilia e vivere una serata speciale all’insegna della tradizione e dell’arte.

In conclusione, segnatevi la data: il 18 agosto alle 21.30 nel cortile del Palazzo Filangeri di Cutò. Un’occasione unica per partecipare a uno spettacolo indimenticabile e abbracciare l’atmosfera incantata delle narrazioni siciliane. Preparatevi a immergervi nell’emozionante storia di Scipione il Cicalazadè e a lasciarvi rapire dalla magia del teatro e della tradizione. Non mancate!