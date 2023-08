Agrigento, 13 agosto 2023 – Grande attesa per gli amanti del cinema nella pittoresca città di Agrigento, poiché dal 17 agosto sarà possibile immergersi in un’esperienza cinematografica unica al Cinema Concordia. I riflettori si accenderanno per presentare uno dei film più discussi del momento: I Peggiori Giorni.

Il film, di produzione italiana, promette di regalare momenti di puro intrattenimento e risate irresistibili. Diretto da un team di talentuosi cineasti italiani, I Peggiori Giorni è una commedia che affronta in modo fresco e coinvolgente le sfide e le situazioni divertenti che la vita può riservare. Gli spettatori saranno trascinati in una serie di eventi esilaranti, accompagnati da personaggi indimenticabili e situazioni al limite del surreale.

Le proiezioni sono fissate per le seguenti orari: 18:00, 20:15 e 22:30. Questo offre una flessibilità incredibile agli spettatori, consentendo loro di scegliere l’orario che meglio si adatta alle loro esigenze e ai loro programmi.

Ma c’è di più! Questa proiezione speciale fa parte di un’offerta eccezionale che renderà l’esperienza al Cinema Concordia ancora più allettante. Infatti, il prezzo del biglietto per assistere a I Peggiori Giorni sarà di soli € 3,50, grazie alla collaborazione con il Cinema Revolution. Questa è un’opportunità imperdibile per godere di una serata all’insegna del buon cinema senza dover rinunciare al portafoglio.

Per prenotare i vostri posti e garantire la vostra partecipazione a questa straordinaria esperienza cinematografica, è possibile contattare il Cinema Concordia al numero ☎️0922/824537.

Quindi, segnatevi la data: dal 17 agosto, il Cinema Concordia di Agrigento diventa il luogo ideale per trascorrere serate spensierate e divertenti, grazie a I Peggiori Giorni. Non perdete l’opportunità di partecipare a questa proiezione speciale e di godervi un momento di svago e intrattenimento di alta qualità, il tutto a un prezzo davvero conveniente.