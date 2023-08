Paura e danni, nella notte fra sabato e domenica ad Agrigento, precisamente in via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nel quartiere del Campo sportivo. Un incendio, di origine incerta, ha completamente carbonizzato una Renault Captur, di proprietà di una cinquantenne, e un motociclo Honda Sh, appartenente ad un cinquantaquattrenne. Le fiamme hanno parzialmente danneggiato anche una Nissan Qashqai, intestata ad una società.

La Procura della Repubblica di Agrigento, subito avvertita, ha aperto un’indagine per ricostruire la vicenda. Ad indagare sono i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile. La zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco del Comando provinciale della città dei Templi. In poco tempo i pompieri hanno spento le fiamme, occupandosi della messa in sicurezza dell’area interessata.

Completata l’opera di spegnimento i vigili del fuoco e i militari dell’Arma hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’incendio. Non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né taniche con residui di benzina. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.