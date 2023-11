Incidente stradale, questa mattina, alla zona industriale di Agrigento. Il bilancio è di un ferito, per fortuna in maniera non grave. Si tratta di uno scontro che ha coinvolto complessivamente cinque auto. Uno dei mezzi, a causa di una manovra azzardata, per evitare un impatto frontale, avrebbe danneggiato le auto parcheggiate a bordo della strada.