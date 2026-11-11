Il leader di Sud chiama Nord sarà nell’Agrigentino sabato 14 novembre. Appuntamento alle 10.30 all’Alba Palace Hotel. Un’occasione di confronto politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.
Cateno De Luca torna nell’Agrigentino. Il leader di Sud chiama Nord sarà a Favara sabato 14 novembre 2026, alle ore 10.30, per un incontro politico promosso e organizzato da Salvatore Fanara.
L’appuntamento si terrà all’Alba Palace Hotel, in via Belmonte 21, e rappresenterà un’occasione di confronto sulle prospettive politiche del movimento e sulle iniziative da sviluppare nel territorio.
La presenza di De Luca a Favara arriva in una fase di fermento per la politica siciliana, con i partiti e i movimenti già impegnati a ridefinire alleanze, strategie e rapporti di forza in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.
L’iniziativa, promossa da Salvatore Fanara, porterà dunque nel territorio agrigentino uno dei protagonisti del dibattito politico regionale, da tempo impegnato nella costruzione di un progetto politico autonomista attraverso Sud chiama Nord.
Sarà anche l’occasione per comprendere le prospettive organizzative del movimento in provincia di Agrigento e le possibili iniziative politiche dei prossimi mesi.
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