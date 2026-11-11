Contrasto alla desertificazione commerciale e rilancio dei centri storici. Dopo l’incontro con il vicepresidente nazionale di Confesercenti, Vittorio Messina, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Civiltà annuncia l’inserimento della proposta di legge di iniziativa popolare all’ordine del giorno della prossima seduta.

Il futuro del commercio di prossimità e la progressiva scomparsa delle attività nei centri storici arrivano sui banchi del Consiglio comunale di Agrigento. La proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti, dal titolo “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”, sarà inserita all’ordine del giorno della prossima seduta dell’assemblea cittadina.

L’iniziativa punta a contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale, che interessa numerose città italiane, e a favorire il rilancio dei negozi di vicinato, considerati non soltanto attività economiche, ma anche presìdi di socialità e servizi essenziali per i cittadini.

La decisione è maturata al termine di un incontro negli uffici della Presidenza del Consiglio comunale tra il vicepresidente nazionale di Confesercenti, Vittorio Messina, e il presidente del Consiglio comunale, Giovanni Civiltà.

Al centro del confronto, la necessità di sostenere un percorso legislativo capace di offrire nuovi strumenti per la rigenerazione urbana, la tutela delle piccole e medie imprese e la valorizzazione delle attività commerciali nei quartieri e nei centri storici.

Un tema particolarmente sentito anche ad Agrigento, dove la presenza di locali commerciali sfitti e la progressiva riduzione delle attività tradizionali pongono interrogativi sul futuro economico e sociale di diverse zone della città.

«Riteniamo fondamentale – dichiara Giovanni Civiltà – sostenere questa proposta di legge, che va nella direzione di tutelare le piccole e medie imprese, valorizzare il commercio di prossimità e restituire centralità ai nostri centri storici. La progressiva chiusura delle attività commerciali rappresenta un problema che non riguarda soltanto l’economia, ma anche la socialità, la sicurezza e la vivibilità delle nostre città. Per questo motivo, il Consiglio comunale deve farsi parte attiva nel sostenere ogni iniziativa utile a invertire questa tendenza».

L’inserimento della proposta all’ordine del giorno rappresenta il primo passaggio di un percorso istituzionale che potrebbe portare il Consiglio comunale a esprimere formalmente il proprio sostegno all’iniziativa legislativa di Confesercenti.

La sfida, tuttavia, non riguarda soltanto il sostegno a una legge nazionale. Anche a livello locale il rilancio del commercio passa attraverso politiche di accessibilità, decoro urbano, servizi e valorizzazione degli spazi pubblici. Interventi che possono contribuire a rendere nuovamente attrattivi il centro storico e le altre aree commerciali della città.

L’obiettivo è evitare che la chiusura dei negozi si traduca in un progressivo impoverimento del tessuto economico e sociale, restituendo alle attività di vicinato un ruolo centrale nella vita delle comunità.

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