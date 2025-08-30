La comunità scolastica del Liceo Scientifico “Politi” di Agrigento ha salutato stamattina la dirigente scolastica, Santa Ferrantelli, con un misto di profonda gratitudine e sincera commozione. Dopo sei anni di servizio dedicato, la sua guida ferma e appassionata ha lasciato un segno indelebile, contribuendo in modo fondamentale alla crescita e al prestigio dell’istituto. “Un faro – si legge in una nota – che ha saputo illuminare il cammino di tutti, trasformando ogni sfida in un’opportunità di crescita. La sua capacità di ascolto, la sua sensibilità e la sua incrollabile dedizione hanno fatto la differenza, costruendo una comunità solida e coesa. Il suo lascito non si misura solo in successi accademici, ma nella passione per la conoscenza che ha saputo instillare in ciascuno”.

Sotto la sua direzione, il Liceo Politi ha prosperato, diventando non solo un luogo di eccellenza accademica, ma anche una vera e propria comunità educativa, dove l’ascolto, l’innovazione e il rispetto reciproco sono stati i pilastri di ogni attività. La sua figura non è stata solo quella di un dirigente, ma di una maestra di vita, capace di ispirare studenti e docenti a dare il meglio di sé, a superare le sfide e a credere in un futuro luminoso. La sua sensibilità, il suo rigore morale e la sua capacità di vedere il potenziale in ognuno di noi ci mancheranno immensamente.

“Grazie, professoressa Ferrantelli, per ogni sacrificio, per ogni consiglio e per averci insegnato che l’istruzione è la via maestra per la libertà – ha dichiarato la professoressa Angela Rancatore, portavoce del Liceo Raffaello Politi – le auguriamo tutto il meglio per questa nuova fase della sua vita, ricca di serenità e di nuove, meritate, avventure. In questi anni ha saputo essere molto più di una dirigente: è stata una guida, un punto di riferimento, una presenza attenta e costante. Non solo ha portato competenza, organizzazione e visione nella nostra scuola, ma soprattutto ha donato umanità, sensibilità e cuore. Con la sua capacità di ascolto, con il suo sorriso e con la sua vicinanza, ha fatto sentire ognuno di noi visto, rispettato e valorizzato. Ha saputo coniugare fermezza e comprensione, creando un clima sereno e stimolante che resterà un patrimonio prezioso per tutta la comunità scolastica del nostro Liceo”.

In questo momento di transizione, il Liceo Politi è pronto ad accogliere con entusiasmo la nuova dirigente scolastica, la professoressa Milena Siracusa. “Con l’arrivo della professoressa Siracusa – continua la professoressa Rancatore -, la nostra scuola si prepara a scrivere un nuovo, entusiasmante capitolo della sua storia. Come affermava John Quincy Adams, “Se le tue azioni ispirano gli altri a sognare di più, imparare di più, fare di più e diventare di più, sei un leader.” È con questo spirito che accogliamo la dirigente Siracusa. Siamo convinti che la sua comprovata esperienza, unita a una visione moderna e proiettata al futuro, porterà una ventata di freschezza e innovazione. Accogliamo la sua leadership con grande aspettativa, certi che saprà onorare la tradizione di eccellenza del nostro Liceo, portando con sé nuove energie e idee rivoluzionarie. La sua determinazione e la sua competenza saranno fondamentali per affrontare le sfide del mondo educativo contemporaneo e per guidare i nostri studenti verso orizzonti sempre più ampi”.

“L’intera comunità del Liceo Politi, dagli studenti ai docenti, dal personale Ata alle famiglie, è pronta a lavorare al suo fianco con impegno e dedizione. Auguriamo alla dirigente Siracusa un buon lavoro e un percorso ricco di successi e soddisfazioni. Siamo fiduciosi che, insieme, continueremo a fare del nostro Liceo un faro di cultura e formazione per l’intera provincia”, conclude la nota.

