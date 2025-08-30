Prenderà il via il prossimo 1 settembre e si concluderà il 4 ottobre la nuova campagna di scavo condotta ad Agrigento dalla Scuola Normale Superiore di Pisa in convenzione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Le attività di ricerca e formazione si svolgeranno presso l’ekklesiasterion, l’antico edificio destinato alle assemblee dei cittadini, situato accanto al bouleuterion sul Poggio di San Nicola, nel cuore della città classica di Akragas. La missione, coordinata dal professor Gianfranco Adornato, coinvolgerà allievi e allieve, dottorandi, post-doc e studenti provenienti da diverse università italiane ed europee, che prenderanno parte a un’esperienza di scavo-scuola a forte valenza didattica e di divulgazione scientifica.

Anche quest’anno la campagna ospiterà la Summer School “Archaeology&Architecture” promossa dal network europeo EELISA, con la partecipazione di studentesse e studenti impegnati in ricerche interdisciplinari che spaziano dall’archeologia alla geologia, dall’architettura alle nuove tecnologie digitali, come realtà aumentata e intelligenza artificiale, applicate allo studio delle città antiche. Particolare attenzione sarà riservata al coinvolgimento del pubblico: sono previsti due Open Days, il 19 e il 26 settembre, in occasione de “La Notte dei Ricercatori – BRIGHT 2025”, con visite guidate al cantiere archeologico e alla mostra “Da Girgenti a Monaco, Da Monaco ad Agrigento. Il ritorno dei Vasi del Ciantro Panitteri”, curata dall’archeologa Maria Concetta Parello, con il contributo degli allievi della Scuola Normale.

Le indagini sul campo saranno supervisionate dagli assegnisti Giulio Amara, Alessia Di Santi, Federico Figura e Giuseppe Rignanese, con il supporto dei giovani allievi impegnati nelle attività di catalogazione, documentazione e gestione del materiale archeologico, e con il coordinamento logistico di Elena Miraglio e Monia Manescalchi. “Con questa nuova campagna di scavo – dichiara Roberto Sciarratta, direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi – proseguiamo un percorso che coniuga ricerca scientifica, alta formazione e valorizzazione del nostro patrimonio. L’Ekklesiasterion, luogo simbolo della vita civica di Akragas, diventa oggi un laboratorio dove le nuove generazioni di studiosi sperimentano metodi innovativi, aprendosi al dialogo con il territorio e con il grande pubblico”.

