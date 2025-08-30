Un incendio, le cui cause sono ancora in corso d’accertamento, ha devastato un’Opel Corsa e una Citroen C3. E’ successo durante la notte in via Francesco Burruano a Racalmuto, alle spalle della più nota piazza Francesco Crispi. Le fiamme hanno anche annerito il prospetto in pietra calcarea della scala a due rampe della chiesa di Sant’Anna. Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì a spegnere il rogo. Spetterà all’attività investigativa dei carabinieri stabilire cosa sia accaduto. Appare scontato che siano stati già visionati gli impianti di videosorveglianza che si trovano a pochissima distanza.

