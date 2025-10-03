AGRIGENTO – Il Liceo “Raffaello Politi” ha aperto stamattina le sue porte per celebrare l’Europa con un evento interamente ideato e realizzato dagli studenti. La manifestazione, dal titolo “Un mondo di culture: arte, musica e tradizione”, ha voluto sottolineare l’importanza dell’internazionalizzazione e del multilinguismo nel percorso formativo dei giovani. VIDEO

Protagonisti assoluti sono stati gli alunni, che hanno dato vita a una Fiera Culturale originale e vivace. In un percorso tra Italia, Inghilterra, Francia, Spagna, Germania e Grecia, gli stand preparati dagli studenti hanno offerto un vero e proprio viaggio tra arte, storia, musica e tradizioni popolari. Dalle riproduzioni di monumenti iconici – dal Colosseo al Big Ben – alla musica dal vivo con gli inni nazionali e brani in francese e inglese, fino ai balli tradizionali come il flamenco spagnolo e la tarantella siciliana. Non sono mancati i richiami gastronomici, con degustazioni simboliche: paella, tortellini e la tradizione inglese del tè hanno arricchito la giornata.

Uno dei momenti più coinvolgenti è stata la Caccia al Tesoro a tema europeo, condotta interamente in lingua inglese dalla professoressa Rancatore. L’attività ha visto la partecipazione anche degli studenti delle classi terze medie della scuola Pirandello, impegnati in un percorso didattico e ludico tra le diverse culture rappresentate.

La manifestazione, organizzata in occasione della Giornata Europea delle Lingue, non è stata soltanto una festa, ma ha incarnato la filosofia educativa del Politi: formare cittadini consapevoli, capaci di dialogare con il mondo senza dimenticare le proprie radici.

«Promuovere l’internazionalizzazione – hanno sottolineato i docenti – significa dotare gli studenti non solo di competenze linguistiche avanzate, ma anche di una consapevolezza culturale che li renda pronti ad affrontare un contesto globale».

Con questo evento, il Liceo “Raffaello Politi” ha ribadito la propria missione: educare cittadini europei attivi, competenti e aperti alla diversità, unendo conoscenza, creatività e passione.

