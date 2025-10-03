A grande richiesta Claudio Baglioni torna ad Agrigento con un secondo appuntamento. Dopo le tantissime richieste per il concerto del 26 luglio 2026, il “GrandTour La vita è adesso” aggiunge una nuova data nella città dei Templi: il 27 luglio 2026, sempre alla Live Arena dello Sport Village. La decisione di raddoppiare la tappa agrigentina è stata presa in seguito all’eccezionale richiesta di biglietti che ha caratterizzato l’apertura delle prevendite per il concerto del 26 luglio.

Agrigento rientra così tra le sei città selezionate per il bis insieme a Venezia, Pompei, Palermo, Macerata e Caserta. Il concerto sarà organizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi nell’ambito di una tournée prodotta da Friends & Partners e Come Srl. I biglietti per la nuova data saranno disponibili: dalle ore 11 di sabato 4 ottobre in esclusiva per gli iscritti al Fan Club; dalle ore 11 di domenica 5 ottobre su TicketOne.it, nei punti vendita nelle prevendite abituali.

Il “GrandTour La vita è adesso” attraverserà scenari unici e luoghi simbolo della cultura italiana, confermando ancora una volta lo straordinario legame tra Claudio Baglioni e il suo pubblico.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp