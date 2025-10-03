Ha fatto tappa ad Agrigento, presso la sala del Collegio dei Padri Filippini in via Atenea, l’EDUFinTOUR Road Show 2025, l’iniziativa con cui Poste Italiane intende contribuire alla diffusione della cultura economica per i cittadini attraverso una serie di incontri gratuiti di educazione finanziaria in presenza. Dopo l’ultima tappa in Campania, l’appuntamento agrigentino, alla presenza del sindaco Francesco Miccichè, è la nuova tappa siciliana di questa edizione e di un tour itinerante lungo il territorio nazionale. Durante l’evento, dal titolo “La gestione dell’economia personale e familiare”, gli esperti di Poste Italiane hanno trattato diversi argomenti come credito, investimenti, protezione, previdenza e passaggio generazionale e si confrontati con i partecipanti su come rendere efficiente la gestione della finanza personale attraverso un uso consapevole del denaro e il contatto costante con il proprio consulente finanziario.

Tra i tanti iscritti all’appuntamento di oggi anche molti giovani. “La risposta positiva dei cittadini all’iniziativa odierna conferma il ruolo che Poste Italiane tutt’oggi ricopre nel diffondere cultura e consapevolezza su importanti temi finanziari, che hanno un grande impatto sulla vita quotidiana della popolazione. Occasioni di incontro come quella di oggi affiancano il lavoro svolto quotidianamente dai nostri 73 uffici postali in tutta la provincia ed è motivo di orgoglio vedere oggi una nutrita partecipazione” – dichiara il responsabile della filiale di Agrigento Antonino Foti. L’Azienda dedica all’educazione finanziaria dei cittadini anche un ampio spazio sul sito internet posteitaliane.it accessibile a tutti e fruibile gratuitamente in diverse forme (podcast, videopillole e guide).

Un esempio è la nuova sezione “A scuola di economia” interamente dedicata ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, dove attraverso semplici storie e guide scaricabili vengono introdotti in modo semplice e divertente i concetti base della finanza. L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

