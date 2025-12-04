Il Liceo Empedocle porta “Le Troiane” al Regina Margherita: sabato 6 dicembre alle 20, ingresso gratuito

Sabato 6 dicembre, alle ore 20, il Teatro Regina Margherita di Racalmuto accoglierà Le Troiane di Euripide, messa in scena dagli studenti del Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento. Lo spettacolo, con ingresso gratuito, è inserito nel cartellone ufficiale della stagione teatrale 2025, un riconoscimento non scontato per una produzione scolastica, che testimonia la qualità del lavoro portato avanti dall’istituto.

L’adattamento e la regia sono firmati da Annamaria Di Nolfo, mentre la guida del progetto è della dirigente scolastica Marika Helga Gatto, che negli ultimi anni ha fortemente sostenuto la dimensione laboratoriale come parte integrante della formazione umanistica dell’Empedocle.

Il laboratorio teatrale del Liceo Empedocle non è un semplice “progetto extracurricolare”: è ormai diventato una vera officina creativa, strutturata e continuativa, che ricorda per impostazione e metodo quello dei grandi college e licei internazionali.

Una palestra culturale dove gli studenti sperimentano testo, voce, corpo, dizione, movimento scenico e lavoro di gruppo, sviluppando non solo competenze artistiche ma anche capacità di ascolto, disciplina, gestione delle emozioni, problem solving.

Un percorso che, negli anni, ha contribuito a formare giovani più consapevoli e più sicuri di sé, capaci di abitare la scena come metafora del mondo, e di affrontare temi complessi attraverso la profondità del teatro classico.

Le Troiane resta un testo dolorosamente contemporaneo: Euripide racconta la guerra attraverso gli occhi delle donne, i loro lutti, la loro resistenza silenziosa, la loro dignità anche nella sconfitta.

Una tragedia “sempre attuale”, che riecheggia nelle cronache dei conflitti di oggi e invita a riflettere sul peso della violenza, sulle conseguenze umane della guerra e sul ruolo dell’arte come strumento di memoria e consapevolezza.

Con questa nuova produzione, gli studenti dell’Empedocle portano sul palco un lavoro maturo e intenso, che unisce competenza, sensibilità interpretativa e un percorso formativo che sta diventando un fiore all’occhiello del liceo agrigentino.

