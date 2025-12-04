Il FAI apre al pubblico Case Montana: nuovo gioiello rurale nel cuore della Valle dei Templi

AGRIGENTO – Da venerdì 5 dicembre sarà visitabile Case Montana, il complesso rurale che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS ha recuperato dopo un cantiere durato anni nel versante della Kolymbethra, all’interno del Parco Archeologico della Valle dei Templi.

Si tratta di una tipica casa di contadini del Settecento, appartenente alla tradizione agricola agrigentina, che il FAI ha acquistato nel 2018 quando dell’edificio restavano solo i ruderi. Il restauro ha interessato anche il costone calcarenitico su cui poggia la struttura, consolidato con micropali e tiranti in acciaio.

Case Montana entra ora a far parte del percorso di visita del Giardino della Kolymbethra, gestito dal FAI dal 1999. Gli ambienti sono stati recuperati con materiali e tecniche tradizionali e ospitano anche un video-racconto immersivodedicato alla storia del paesaggio agrigentino, realizzato con la voce dell’attore siciliano Vincenzo Pirrotta. La pavimentazione decorata dello spazio multimediale è stata ideata e donata da Dolce&Gabbana.

Le scoperte durante il cantiere

Parallelamente ai restauri, due campagne di scavi archeologici condotte in collaborazione con il Parco e l’Università di Milano hanno portato alla luce:

un tratto del muro dell’antica diga che chiudeva la piscina della Kolymbethra descritta dalle fonti greche;

che chiudeva la piscina della Kolymbethra descritta dalle fonti greche; resti di un’area sacra sul pianoro adiacente alle Case, abbandonata dopo l’assedio cartaginese del 406 a.C.

Le attività di ricerca proseguiranno nei prossimi anni.

L’inaugurazione

Servizi e novità

L’area accoglie oggi:

una nuova zona didattica per le scuole,

per le scuole, un furgone ristoro decorato nei colori dei carretti siciliani dall’artista Salvo Sapienza ,

decorato nei colori dei carretti siciliani dall’artista , servizi igienici ecosostenibili.

Case Montana si aggiunge ai beni aperti dal FAI nel 2025, anno del cinquantesimo della Fondazione.

Una giornata inaugurale che segna un momento storico

All’inaugurazione erano presenti il Sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, il Presidente FAI Marco Magnifico, il Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, il Presidente del Parco Giuseppe Parello, il Direttore del Parco Roberto Sciarratta, la Direttrice culturale FAI Daniela Bruno e il responsabile del progetto Giacomo Sosio.

Magnifico ha definito Case Montana:

“Un luogo dove celebrare la sapienza e la tenacia con cui generazioni di contadini hanno creato questo paradiso. A loro dedichiamo con riconoscenza questo restauro.”

Il Sottosegretario Mazzi ha sottolineato:

“Un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, un’alleanza che indica la migliore traiettoria per il futuro della nostra cultura.”

Il Sindaco Miccichè ha aggiunto: “Case Montana non è soltanto un restauro esemplare: è un gesto d’amore verso Agrigento, la sua identità rurale e archeologica e verso le generazioni future.”

Per Giuseppe Parello: “Il rapporto tra Parco e FAI è una buona pratica riconosciuta oggi anche dalla normativa. L’impegno del FAI va oltre la sua fama e celebra degnamente il cinquantenario della Fondazione.”

Un progetto sostenuto da importanti partner

Il restauro è stato possibile grazie al sostegno di Fondazione CDP nell’ambito del bando Per l’Italia del Futuro, oltre al contributo di:

Dolce&Gabbana , Partner della Fondazione;

, Partner della Fondazione; Fugazza F.lli & C ;

; Friends of FAI e benefattori americani;

e benefattori americani; MEIC ed Epta ;

ed ; Fondazione FS e Rete Ferroviaria Italiana.

Fondamentale anche la collaborazione istituzionale:

Regione Siciliana ,

, Comune di Agrigento ,

, Parco Archeologico della Valle dei Templi ,

, Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento.

Visitare Case Montana e il Giardino della Kolymbethra

Apertura al pubblico

Da venerdì 5 dicembre 2025.

Orari di visita

Dicembre, gennaio, febbraio, novembre: 10:00–16:00

Marzo, aprile, maggio, ottobre: 10:00–18:00

Giugno: 10:00–19:00

Luglio–settembre: 10:00–20:00

Ultimo ingresso: 30 minuti prima della chiusura.

Biglietti

Intero: € 7

Ridotto (studenti 19-25, residenti Agrigento): € 5

Bambini 6-18 anni: € 2

Fino a 5 anni, Iscritti FAI, persone con disabilità + accompagnatore: gratuito

Biglietto famiglia: € 15

Nota

L’ingresso alla Kolymbethra è subordinato all’acquisto del biglietto della Valle dei Templi.

