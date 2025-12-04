Al Palacongressi il viaggio dentro “I figli dell’odio”

Un incontro atteso e dal forte valore civile quello che il Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento ha organizzato per venerdì 6 dicembre, alle ore 9, al Palacongressi. Protagonista sarà Cecilia Sala, giornalista e autrice di reportage internazionali, che presenterà agli studenti il suo nuovo libro, I figli dell’odio, un’indagine sull’odio ereditato, sulla radicalizzazione e sul ruolo delle giovani generazioni nei conflitti contemporanei.

L’evento rientra nel percorso culturale e formativo promosso dall’istituto guidato dalla dirigente Dott.ssa Patrizia Pilato, che aprirà l’incontro con i saluti istituzionali. A seguire l’intervento di Alessandro Accurso Tagano, della libreria Il mercante dei libri, partner dell’iniziativa.

A moderare il dialogo sarà il prof. Nicola Casa, coordinatore del Dipartimento di Lettere del biennio, che accompagnerà gli studenti nell’approfondimento dei temi affrontati dalla giovane inviata, tra Medio Oriente, Iran, Palestina e le aree più sensibili dello scenario geopolitico mondiale.

Con questa iniziativa, il Liceo Leonardo conferma ancora una volta la propria attenzione verso l’attualità internazionale e l’educazione alla cittadinanza consapevole, offrendo ai ragazzi l’opportunità di confrontarsi con una delle voci giornalistiche più autorevoli della nuova generazione.

L’appuntamento è aperto agli studenti dell’istituto.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp