Il liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento apre le proprie porte alle famiglie e agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Agrigento, di tutta la provincia e dei comuni limitrofi della provincia di Caltanissetta per partecipare, il prossimo venerdì 17 ottobre 2025 alle 17, presso l’Aula Magna del liceo “Empedocle”, in via Empedocle 169, ad un incontro informativo che ha l’obiettivo di presentare l’Offerta Formativa dell’Istituto. Nel corso della riunione verranno presentati i seguenti laboratori didattici che saranno attivati a partire dalla prima settimana di novembre: Greco, Debate, Cambridge, Stem, Biomedico, Musicale. Sarà un momento di dialogo e confronto che mostrerà ai presenti la validità educativa e culturale degli studi offerti dal Liceo Empedocle, finalizzati non soltanto all’istruzione e alla preparazione ma anche alla costruzione della consapevolezza civile ed etica necessaria per l’edificazione di una società futura fondata sui valori sempiterni della classicità e del sapere.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp