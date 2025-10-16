“Rimettere in moto l’economia”, Accurso Tagano traccia la rotta. Le prime mosse del neo assessore allo Sviluppo economico

Nell’intervista pubblicata oggi su La Sicilia, il neo assessore comunale allo Sviluppo economico, Riccardo Accurso Tagano, delinea le priorità del suo mandato: dare nuova linfa alle imprese locali, valorizzare le eccellenze artigianali e agroalimentari e rilanciare la crescita produttiva di Agrigento.

«Il mio lavoro – ha dichiarato a La Sicilia – è sviluppare un contesto economico che offra opportunità alle aziende del territorio e a chi vuole investire per creare valore e occupazione». Parole che arrivano a pochi giorni dalla sua nomina da parte del sindaco Franco Miccichè, in un momento in cui la giunta prova a ritrovare stabilità dopo l’uscita di Fratelli d’Italia e il “caso Ciulla” che ha segnato la fine dell’alleanza con il partito di Giorgia Meloni.

Accurso Tagano ha spiegato di voler dare visibilità alle piccole e medie imprese, anche attraverso iniziative e mercatini che promuovano il made in Agrigento. Tra i progetti in cantiere anche la pubblicazione di bandi rivolti ai settori dell’artigianato e dell’agroalimentare. «Stiamo lavorando su iniziative che diano spazio alle aziende locali e rafforzino il legame tra economia e territorio», ha aggiunto l’assessore.

L’intervista segna di fatto il debutto politico del nuovo componente della squadra di Miccichè, chiamato a misurarsi con una delle deleghe più delicate dell’amministrazione. Un settore chiave, quello dello sviluppo economico, che nei prossimi mesi sarà determinante anche per le ricadute legate ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

In una fase di assestamento politico e amministrativo, l’arrivo di Accurso Tagano rappresenta dunque un banco di prova per la giunta, chiamata a trasformare gli annunci in azioni concrete e a rimettere davvero in moto l’economia cittadina.

