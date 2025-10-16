Le ricerche della trentottenne favarese non si fermano così come deciso nel corso della riunione del Centro di coordinamento soccorsi che si è tenuta ieri pomeriggio sotto la supervisione del prefetto Salvatore Caccamo. “Le ricerche di Marianna Bello proseguiranno senza sosta – afferma il sindaco di Favara Antonio Palumbo -. Una campagna che dura da oltre due settimane e che nemmeno la pioggia ha fermato. La mia gratitudine va a uomini e donne che si sono spesi senza sosta per giorni e che ancora oggi conducono operazioni di ricerca delicate in zone difficili da raggiungere e a volte pericolose. Più passa il tempo più la speranza di ritrovare Marianna si fa flebile, ma non possiamo lasciare che la rassegnazione prevalga”.

Le operazioni di ricerca, comunque, proseguiranno compatibilmente con le condizioni ambientali e meteo. Sono previsti su Favara, infatti, altre giornate di pioggia. Pioggia che potrebbe anche aver ulteriormente complicato lo scenario. Al centro coordinamento ricerche oltre a decine di vigili del fuoco e personale della protezione civile, è presente il cane “Claus” dei carabinieri di Firenze addestrato per la ricerca di cadaveri, pronto in qualsiasi momento ad entrare in azione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp