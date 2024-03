In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne e del 70° anniversario della RAI, il Liceo Classico Empedocle ha ospitato la giornalista Carmen Lasorella. Voce autorevole nel giornalismo italiano, è intervenuta all’incontro organizzato nell’ambito del progetto “Incontro con l’Autore” e del “Progetto Giornalismo”. Lasorella ha esordito in Rai nel 1979, ed ha ricoperto ruoli di rilievo anche come conduttrice su Rai 1 e Rai 2, oltre che come responsabile della comunicazione Rai. Impegnata a dare voce ai più vulnerabili, denunciando violenze e conflitti, durante l’incontro, a cui erano presenti tra le diverse autorità civili e militari, il Questore di Agrigento Tommaso Palumbo, il Procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo, i vice Prefetto Elisa Vaccaro e Gaetano Micciché e il sindaco Francesco Micciché con l’ Assessore comunale Gioacchino Alfano, Carmen Lasorella ha parlato anche del suo ultimo romanzo, “Vera e gli Schiavi del Terzo Millennio” fermandosi a lungo a rispondere alle domande degli studenti e a raccontare le sue testimonianze.