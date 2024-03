Il Centro Gestionale Screening del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in occasione del mese di marzo dedicato alla prevenzione del tumore del colon retto e della Giornata della donna, ha programmato due eventi orientati a sensibilizzare il territorio riguardo l’importanza della prevenzione. Venerdì 8 marzo, al centro commerciale Città dei Templi si svolgerà l’evento “Prevenire è vivere”: dalle 9.30 alle 13.30, gli operatori del Centro Gestionale Screening, insieme con l’equipe dell’Unità Operativa Consultori Familiari, saranno presenti all’ingresso della struttura per promuovere lo screening del colon retto consegnando la lettera d’invito agli uomini e alle donne di età compresa 50 – 69 anni per ritirare il kit della ricerca del sangue occulto nelle feci presso una delle farmacie della provincia di Agrigento. Sarà anche possibile prenotare la mammografia per le donne di età compresa 50 – 69 anni (screening della mammella), il pap test per le donne di età compresa 25 – 29 anni e l’HPV Dna test per le donne di età compresa 30 – 64 anni (screening del cervicocarcinoma).

Le stesse linee d’attività, insieme alla possibilità di effettuare una mammografia in ospedale, saranno rese concrete anche giovedì 21 marzo in occasione di un open day in programma presso l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Dalle 9.30 alle 13, sarà attivo un presidio formato dagli gli operatori del Centro Gestionale Screening, delle Unità operative Consultori Familiari, screening colon retto, e screening mammella, della Federfarma e dai volontari dell’Associazione Amico Onlus finalizzato anche a sensibilizzare gli utenti ed il personale sanitario e non sull’importanza degli screening oncologici.

Angela Matina, referente del Centro Gestionale Screening dell’ASP di Agrigento ricorda che gli screening oncologici non necessitano della ricetta del medico di medicina generale, sono gratuiti così come gli eventuali approfondimenti che si rendessero necessari. Si ripetono ogni due anni per lo screening del colon retto e della mammella e ogni tre o cinque anni per screening del cervicocarcinoma.