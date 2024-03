Cinque cartucce legate ad una trave sono state ritrovate lungo la strada provinciale numero 32 in territorio di Cianciana. “E’ una notizia grave che spero gli organi inquirenti possano fare subito piena luce”. A parlare è il sindaco di Cianciana, Francesco Martorana, che ha espresso a nome di tutta l’Amministrazione comunale e della maggioranza in Consiglio comunale, il proprio sdegno e ferma condanna per il ritrovamento delle cartucce lungo la strada di proprietà proprio del comune ciancianese. La strada in questione collega Cianciana con Ribera ed i lavori per l’ammodernamento sono stati consegnati da qualche giorno dopo la gara d’appalto. La ditta che si è aggiudicata l’opera non ha ancora cominciato i lavori. Proprio per questo motivo non si capisce se l’intimidazione è rivolta al Comune oppure alla ditta.

“Indipendentemente da tutto – continua il primo cittadino ciancianese – rimane un atto gravissimo, ma al contempo dico ai responsabili che non abbiamo nessuna paura, agiremo sempre nel pieno rispetto delle leggi e delle regole. Da ormai quasi sette anni sono a capo dell’ amministrazione comunale e, in tutto questo tempo mi sono sempre battuto per la legalità”. “Abbiamo piena fiducia nelle forze di polizia e nella magistratura – conclude il sindaco Martorana – a cui ci affidiamo affinché possano venire a capo di questo grave fatto. Infine, un pensiero anche per la ditta che dovrà svolgere i lavori, ossia di operare nella piena tranquillità perché il Comune e le forze dell’ordine saranno al loro fianco”.