Dopo un anno di Eccellenza, il Licata conquista la promozione nel campionato di Serie D con tre giornate d’anticipo grazie alla vittoria per 3-0 sul Montelepre. La squadra di Lillo Bonfatto ha chiuso una stagione dominata nel girone A di Eccellenza.

Conquistati 62 punti in 25 partite, con 19 vittorie, 5 pareggi e solo 2 sconfitte, e un bilancio fatto di 53 gol fatti e 16 subiti. Tra i protagonisti della straordinaria cavalcata spicca il capocannoniere Manfré, autore di 9 reti quasi tutte decisive. Obiettivo del salto di categoria del club agrigentino raggiunto dopo la retrocessione dello scorso anno.

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