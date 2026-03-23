Scoppia un litigio per motivi da chiarire e picchia la compagna, procurandole lesioni e traumi sparsi in varie parti del corpo. La donna, una trentacinquenne agrigentina, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici l’hanno giudicata guaribile con una prognosi di trenta giorni.

Il compagno, un operaio poco più giovane, è stato fermato. A suo carico è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali.

Gli investigatori hanno avviato l’iter del “Codice rosso” che mira a tutelare la vittima di violenza. E’ successo l’altro pomeriggio, nel centro storico di Agrigento. I fatti si sono svolti fra le mura domestiche.

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