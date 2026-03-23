C’è un indagato per l’accoltellamento avvenuto nel centro di Sciacca lo scorso sabato 14 marzo. Si tratta di un 46enne del posto accusato di tentato omicidio. L’uomo, per motivi ancora da chiarire, avrebbe sferrato un fendente all’indirizzo di un ventiseienne in via Cappuccini.

La vittima dell’aggressione è stata soccorsa da un passante che, senza aspettare l’arrivo dell’ambulanza, lo ha accompagnato in ospedale. Il ragazzo è stato sottoposto in seguito ad intervento chirurgico e non è in pericolo di vita. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Sciacca e condotte dai poliziotti del Commissariato cittadino.

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