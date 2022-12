Una rete su rigore trasformata da Vitolo regala alla compagine gialloblù la sesta vittoria stagionale. Il Licata si impone sul campo del Ragusa per 1-0 e sale in classifica a quota 23 punti. Va ricordato che il Licata deve recuperare la partita con il Santa Maria Cilento (11 gennaio 2023) e che mercoledì al Dino Liotta si torna in campo per l’ultima partita del 2022. Il licata mercoledì 21 dicembre ospita il San Luca per la 17^giornata del campionato di Serie D girone I. “Vittoria di mentalità” questo il commento del massimo dirigente Alfonso Di Benedetto (nella foto) che ha espresso grande soddisfazione per l’andamento della dia squadra. IL TABELLINO:

RAGUSA (3-5-2): Truppo; Ferretti, Pertosa, D. Strumbo; Vitelli, Iseppon, Valenca (74′ Di Stefano), Cess, Messina; Grasso (69′ Varela), Randis. A disp.: Busà, Falla, Cacciola, Napoli, Gozzo, Fazio, Manfrè. All. Raciti.

LICATA (3-5-2): Valenti; Vitolo, Calaiò, Orlando; Puccio, Mudasiru, Frisenna, Rotulo (90′ Saito), Pino; Ouattara, Minacori (86′ Cristiano). A disp.: Sienko, Giuliana, Manna, Ficarra, Cusati, Pedalino, Asate. All. Romano.

ARBITRO: Arcidiacono di Acireale (Nicolò-Riganò).

MARCATORI: 66′ rig. Vitolo

NOTE: Ammoniti: D. Strumbo, Pertosa (R), Frisenna, Puccio (L). Espulsi: al 65′ D. Strumbo (R) per doppia ammonizione, all’89’ Ferretti (R) per proteste.