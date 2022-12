Eccellenza, l’Akragas sul neutro di Carini affronterà il Resuttana

Nell’ultima giornata del campionato di Eccellenza, girone “A”, l’Akragas sul neutro di Carini, affronterà il Resuttana San Lorenzo. La squadra palermitana nelle quattordici gare disputate ha conquistato otto punti, con una vittoria e cinque pareggi, l’ultimo dei quali ottenuto domenica scorsa a Marineo. Il Resuttana è una squadra da non sottovalutare anche in considerazione del fatto che ha bloccato sul pari Enna, Misilmeri e Sciacca. Le due squadre si sono già affrontate in Coppa Italia e l’Akragas con due vittorie ha ottenuto il passaggio del turno. La formazione biancazzurra, dopo la sconfitta di Enna, ha potuto dimostrare nel doppio confronto con il Misilmeri di essere in grande forma e meritare ampiamente il primo posto in classifica. l’Akragas, domani, potrebbe approfittare dello scontro diretto traEnna e Pro Favara per guadagnare punti sulle dirette inseguitrici. Una vittoria, comunque, consentirà sicuramente all’Akragas di ottenere il titolo onorifico di campione d’inverno.