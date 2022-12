Trovato con una pistola, condannato e arrestato per scontare pena

Era stato trovato in possesso di una pistola clandestina nel centro di Agrigento. Per illecita detenzione di arma da fuoco, S.B., 32 anni, di Favara, è stato condannato. Dopo la sentenza, il giovane è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza cittadina.

Data esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Tribunale di Agrigento. Il 32enne, dopo la notifica del provvedimento e le formalità di rito, è stato accompagnato nella sua abitazione, per scontare la pena di 6 mesi di reclusione, in regime di arresti domiciliari.

La vicenda giudiziaria risale al 29 aprile del 2019, quando il favarese viene arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile, in via Ragazzi del ’99. Durante una perquisizione personale, il giovane è stato trovano in possesso di una pistola, calibro 6,35 di provenienza straniera.