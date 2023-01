Il Licata Calcio ospita la Vibonese. Pippo Romano presenta la sfida

Forte di 29 punti in classifica, il Licata, domenica al Dino Liotta ospita la Vibonese che si trova a quota 31.

La squadra allenata da mister Pippo Romano arriva alla sfida valevole per 19^ giornata di serie D girone I con un bottino di 8 vittorie, 5 sconfitte e 5 pareggi ed in piena corsa playoff. Ecco le parole di mister Pippo Romano per presentare la sfida che si gioca domenica con calcio d’inizio alle 14,30.Guarda il video

https://youtu.be/K4bEHe8nkH4