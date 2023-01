Grande successo al Pirandello per le matinée dedicate ai bambini delle scuole primarie

Nell’ambito del cartellone “Il Teatro Pirandello per le Scuole”, ancora sold out per gli spettacoli di martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 (con ben due appuntamenti, 9 e 11) e venerdì 13 gennaio 2023 (con lo spettacolo delle 10) per “Nella Magia delle Fiabe”, scritto e diretto da Marco Savatteri con Casa del Musical. Una rivisitazione delle fiabe classiche in chiave moderna. Uno spettacolo che ha tanto incantato sia i bambini delle scuole primarie che gli insegnanti al seguito. Intanto il prossimo appuntamento con il Cartellone Scuole è con “La Storia di Cyrano, in programma giovedì 26 e venerdì 27 gennaio 2023 – ore 9 / 11. Si tratta di una commedia musicale di G. Spicuglia e A. Idonea tratto dall’opera di Edmond Rostand.

Sabato 21 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨, intanto, 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐏𝐢𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐫𝐚̀ 𝐢𝐧𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐚 𝐏𝐢𝐩𝐩𝐨 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐚. 𝐈𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐀𝐠𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐏𝐢𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨, 𝐢𝐧 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐞𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨 “𝐂𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐥𝐚𝐭𝐚”, 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐨𝐧𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐚𝐠𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐦𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐧𝐨𝐭𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐢𝐧 𝐒𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚. Mentre con il cartellone del teatro appuntamento con le “Mine Vaganti” di Ferzan Ozpetek, in scena al Teatro Pirandello nei giorni di martedì 24 e mercoledì 25 gennaio (primo turno martedì alle 21, secondo turno mercoledì alle 17,30).