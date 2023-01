Due poliziotti, un ispettore e un assistente capo, in servizio durante il turno notturno all’hotspot di Lampedusa, hanno salvato un bambino di due anni, figlio di una migrante, che ha rischiato di morire soffocato a causa di una improvvisa crisi epilettica. Il piccolo, poi è stato affidato alle cure dei medici, e adesso per fortuna, è fuori pericolo. Il personale medico del Poliambulatorio s’è complimentato con i poliziotti per l’immediato intervento che ha evitato una tragedia.