Un 56enne si è tolto la vita nella sua casa di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, 15 giorni dopo aver avuto ritirata la patente. Il personale sanitario del 118 ha constatato l’avvenuto decesso. Due settimane fa era stato fermato dalla polizia stradale lungo il tragitto Palermo-Trapani con 22 persone a bordo, dopo che un passeggero era riuscito a farlo accostare perché zigzagava in autostrada.

Il pullman era rimasto fermo per circa un’ora sul ciglio della strada, prima che arrivasse un collega a sostituire il 56enne, risultato positivo all’alcol test. L’autista, che in oltre 20 anni di servizio non aveva mai ricevuto richiami o sanzioni, era stato sospeso dal servizio. Stava affrontando un momento difficile.

