Per domenica 1 ottobre, in occasione del big match Akragas-Trapani, sarà indetta la giornata biancoazzurra e ,pertanto, non saranno validi gli abbonamenti.Gli abbonati avranno comunque il diritto di prelazione del posto e potranno ritirare il biglietto entro sabato 30 settembre fino alle ore 19, presso la segreteria dello stadio Esseneto.

Il patron Giuseppe Deni invita a non chiedere ingressi di favore. La partitissima, valida per la quinta giornata di andata del campionato di Serie D, inizierà alle ore 15:30.La prevendita dei biglietti partirà domani pomeriggio, martedì 26 settembre e i tagliandi potranno essere acquistati nei seguenti punti vendita:

Segreteria Stadio Esseneto

Caffetteria dei Fiori al Villaggio Mosè

Edicola Porta di Ponte

Bar Genova a Fontanelle

Tipografia Maira via Callicratide Agrigento

I prezzi dei tagliandi sono i seguenti:Tribuna centrale 15 euro;Tribuna VIP 20 euro; Curva Sud 7 euro; Gradinata 10 euro; Settore ospiti 12 euro; Curva Sud donne ridotto 5 euro. Bambini fino a 12 anni gratis. La Società, inoltre, ha riservato la tribuna laterale agli accreditati per la partita Akragas-Trapani.

Domenica 1 ottobre il botteghino dello stadio Esseneto sarà aperto dalle ore 11. Inoltre, il tagliando potrà essere acquistato in qualsiasi momento, tutti i giorni, anche domenica fino all’inizio della partita, collegandosi online sul sito vivaticket.