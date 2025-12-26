Natale con momenti di paura sul lungomare di Seccagrande, a Ribera, dove è divampato un incendio all’interno di una villetta abitata da una famiglia. Le fiamme si sarebbero sviluppate in cucina per cause ancora in corso di accertamento. Gli occupanti si sono riversati in strada.

I vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza una bombola di gas che rischiava di deflagrare. L’opera di spegnimento si è conclusa dopo alcune ore.

Le fiamme hanno gravemente danneggiato gli arredi ma pare anche una parte dell’abitazione, al momento, dichiarata inagibile. I carabinieri della Tenenza di Ribera hanno avviato le indagini per stabilire l’origine del rogo.

