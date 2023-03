Il gruppo “Fiori del Mandorlo” pronto a vivere la settimana di folklore

Oltre 80 tra giovani e meno giovani sono pronti a vivere il Mandorlo in Fiore.

I ragazzi del gruppo folk di Agrigento “Fiori del Mandorlo” per l’occasione indosseranno dei nuovi costumi e porteranno in scena degli elementi innovativi che sin dalla sua nascita hanno contraddistinto le esibizioni sapientemente curate da Filippo Mandracchia.

“Grazie ad un intenso ed accurato lavoro e ad una costante e meticolosa preparazione durante tutto l’arco dell’anno l’entusiasmo dei componenti- dice Mandracchia- dal più piccolo al più grande, cresce sempre di più per le numerose iniziative in programma per l’anno in corso, fra cui la partecipazione a progetti di scambi culturali a livello internazionale. La formazione più giovane parteciperà nel mese di luglio al Children Festival for Peace a Rabat, capitale del Marocco, mentre la formazione degli adulti sarà presente al Festival Internazionale del Folkore Podlaskie, in Polonia. Lo scopo principale della scuola e dei suoi componenti è quello di divulgare nel mondo le più genuine tradizioni popolari della meravigliosa terra Siciliana e della città di Agrigento, portando i Fiori del Mandorlo come simbolo della Concordia e dell’ amore tra i popoli, nonchè rappresentare Agrigento quale capitale della Pace e del Folklore nel Mondo.”