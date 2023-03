Se l’è vista brutta, ma per sua fortuna, non ha riportato ferite il conducente di una Renault Clio finita, quasi sicuramente a causa dell’asfalto scivoloso per la pioggia, fuori strada lungo la statale 115 a Licata. L’utilitaria è precipitata in una scarpata. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e le forze dell’ordine.