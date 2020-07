Il Giro d’Italia “riparte” dalla Sicilia, con delle nuove date, infatti l’iniziativa doveva aver luogo a maggio ma a causa del lockdown è stato tutto posticipato ad ottobre.

Per la nona volta la Grande Partenza del #Giro scatterà dalla Sicilia. Saranno quattro le tappe nella Regione dal 3 al 6 ottobre. Si comincia con una Cronometro individuale da Monreale a Palermo, il 3 ottobre, per poi passare da Alcamo ad Agrigento il 4, proseguendo per Enna il 5. Come ultima tappa siciliana avremo Catania, Villafranca Tirrena il 6 ottobre.