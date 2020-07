Forza Italia sceglie Zambuto, Giacalone: con lui si può fare politica e c’è un’idea di città

“Ha doti umane e politiche in controtendenza con gli ultimi 5 anni dell’amministrazione cittadina”.

Forza Italia rompe gli indugi e sceglie di appoggiare la candidatura a sindaco di Marco Zambuto.

Dopo l’UDC, l’ex sindaco incassa dunque la piena fiducia degli azzurri (Come anticipato ieri dal nostro giornale).

“Un patto sofferto perché avremmo preferito un centrodestra unito – spiega ai nostri microfoni William Giacalone, neo coordinatore cittadino degli azzurri – . Tuttavia gli appelli all’unità non sono ancora terminati, speriamo che il centrodestra possa trovare le ragioni storiche di unità che ha avuto sempre un consenso popolare”.

Il riferimento è a Fratelli d’Italie e Lega che attualmente si sono tirati fuori dal progetto.

La scelta del candidato sindaco è dettata da ragioni ben precise.

“Riconosciamo a Marco Zambuto un’esperienza che può essere utile alla città. Con questa proposta – continua Giacalone – riteniamo di offrire alla città la possibilità di tornare a parlare di politica”. Le stoccate all’attuale amministrazione non sono nemmeno tanto velate. “Adesso c’è da costruire una campagna elettorale partendo dai quartieri. Al centro del programma ci sarà la sicurezza. Vogliamo dare un ruolo più incisivo alla polizia locale con diversi strumenti. Va pensato anche un rapporto di stretta collaborazione con il parco archeologico. Va rivista tra l’altro la gestione della differenziata che deve essere organizzata in modo da soddisfare le esigenze dei cittadini. Pensiamo ad esempio che in alcune zone della città devono essere collocate le campane di raccolta per facilitare il conferimento”.

La decisione è stata presa dopo l’assemblea cittadina del partito di Berlusconi.

L’assemblea cittadina di Forza Italia di Agrigento si è riunita proprio questo pomeriggio, alla presenza dell’On. Riccardo Gallo, Vice Coordinatore Regionale, dell’On. Vincenzo Giambrone, Coordinatore Provinciale di Agrigento, di Maria Antonietta Testone, Coordinatrice Azzurro Donne Regione Sicilia, e dei vertici del Partito provinciale, ed ha deliberato di condividere il progetto di governo di Zambuto, candidato sindaco della città di Agrigento per le elezioni del 4-5 Ottobre, riconoscendo allo stesso capacità di ascolto, rappresentatività ed esperienza amministrativa.

“Un progetto da condividere con i giovani, i quartieri, con tutti gli agrigentini per una città che ha bisogno di ripartire insieme. Un programma – dicono – aperto a tutte le forze di governo della Regione Siciliana per ridare una speranza a un territorio dalle potenzialità immense. Forza Italia – concludono – si presenterà alla città con la sua lista rappresentativa di tutte le migliori energie, composta da candidati che hanno da sempre dedicato il loro tempo al miglioramento e al servizio della città di Agrigento”.

Va delineandosi quindi il quadro delle alleanze, Franco Miccichè e Calogero Firetto, gli altri due candidati, adesso devono cambiare passo.