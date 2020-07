Coronavirus in Sicilia, altri 8 tamponi positivi

Registrati altri 8 nuovi positivi in Sicilia. E’ questo il dato diffuso dalla Protezione civile nazionale (oggi venerdì 24 luglio). Restano 13 le persone ricoverate in ospedale, ma in Terapia intensiva solo 2 anziché i tre di ieri, mentre salgono a 157 le persone in isolamento domiciliare. C’è anche una persona dichiarata guarita. Il totale delle persone attualmente positive al virus è di 170. Anche nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi e il numero delle vittime siciliane del virus resta ferma a 283.