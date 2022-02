Il Giro di Sicilia tornerà nell’agrigentino: appuntamento il 5 e 6 maggio

Una edizione caratterizzata da novità e sorprese per festeggiare i 110 anni del Giro di Sicilia che ogni anno riesce a riunire numerosi equipaggi provenienti da tutto il mondo, pronti a scoprire le bellezze paesaggistiche, architettoniche e gastronomiche dell’isola. Anche per il 2022 la manifestazione torna in provincia di Agrigento: il 5 e 6 maggio. Le tappe saranno Sciacca, la Scala dei Turchi di Realmonte, Porto Empedocle , dove è previsto un pernotto, e poi Agrigento, Palma di Montechiaro. Grande è la voglia di ritornare alla normalità, alla spensieratezza, alle passioni autentiche come quella del motorismo storico. Il giro di Sicilia saprà regalare a tutti i partecipanti un ritrovato entusiasmo all’insegna del motorismo storico, un viaggio nella cultura e nella storia della Sicilia, da quella più autentica a quella meno conosciuta.

Info: https://www.girodisicilia.it/programma-2022/