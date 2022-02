Evasione e possesso di marijuana: uno denunciato l’altro segnalato

Un denunciato per evasione dagli arresti domiciliari, e un altro segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti. tutto quanto durante i controlli del territorio effettuati dai poliziotti del Commissariato di Licata. Una persona che era sottoposta alla misura della detenzione domiciliare, è risultato assente al domicilio indicato. L’uomo è stato denunciato per il reato di evasione. Durante un altro controllo, un giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, ed è stato segnalato alla Prefettura di Agrigento quale assuntore di sostanze stupefacenti.