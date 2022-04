Il Giro di Sicilia, la terza tappa parte da Realmonte e attraversa il Villaggio Mosè: ecco i dettagli

per arrivare a

Ad Agrigento, inn data 14 aprile dalle ore 10,00 alle 12,30 nel Viale Sciascia, il transito veicolare e pedonale sara’ inibito per consentire il passaggio della “terza tappa del giro ciclistico di sicilia” (ord. dir. n° 60 del 09/04/2022).

E’ una frazione molto mossa altimetricamente, senza salite particolarmente impegnative ma segnata da un continuo susseguirsi di saliscendi fino al traguardo.

Un giorno ideale per i corridori da classiche, ma anche per qualche uomo di classifica che volesse anticipare i rivali prima dell’arrivo in salita dell’ultima tappa.

Il paese di partenza, Realmonte, nell’agrigentino, è famoso nel mondo per laScala dei Turchi, una falesia di roccia bianca che spunta dal mare.

Pare che il nome venga dalle incursioni di pirateria da parte dei saraceni, arabi e, appunto, turchi, che approfittavano della parete fatta a gradoni – da cui il nome “scala” – per approdare sulla costa durante le azioni di saccheggio.

Come molti dei luoghi più caratteristici di questo territorio la Scala è stata magistralmente descritta da Andrea Camilleri ne “La Prima indagine di Montalbano”, il libro che ha visto il battesimo del famoso commissario.

La Scala dei Turchi ha una forma ondulata e irregolare, con linee non troppo aspre, smussate e rotondeggianti.

Guardandola di profilo assomiglia molto all’altimetria di questa tappa.

Un profilo che pare salire dolcemente, ma che proprio per questo può risultare perfetto per qualche azione di pirateria ciclistica.