Bit Milano, Assessore Picarella: Il patrimonio identitario di Agrigento in mostra per rafforzare l’offerta turistica.

La BIT di Milano ottima occasione per affermare la qualità dell’offerta turistica e di promozione di Agrigento.

Il ritorno in presenza della Bit è un importante segnale di come ci si stia avviando verso la normalità, mostrando agli operatori le numerose opportunità di ospitalità che Agrigento ed il comprensorio possono offrire ai turisti di tutto il mondo. Una occasione utile svolta in sinergia con la DMO Valle dei Templi, per presentarsi ai mercati dopo due anni di pandemia.

Presentare ai mercati la Costa del Mito quale attrattore favorito, consolida la forza delle rete turistica che non può ragionare per compartimenti stagni, ma aprire ad una sinergica azione promozionale, indirizzata ad invogliare il turista nello scegliere la costa agrigentina per la propria vacanza. In questo la DMO Valle dei Templi sta svolgendo un egregio lavoro di raccordo tra tutte le proposte del territorio in Agrigento è attore principale.

Di notevole importanza anche la presentazione alla Fiera del Palacongressi di Villaggio Mosè che vuole essere protagonista del segmento congressuale e recuperare anni di incertezze.

L’ulteriore visibilità che avrà la città di Agrigento grazie al passaggio Giro di Sicilia di Ciclismo e le prenotazioni del periodo pasquale oltre ad essere rassicuranti per l’inizio di stagione, sono ulteriore occasioni di promozione del patrimonio storico archeologico e monumentale della città.