Covid in provincia di Agrigento, un morto e 141 nuovi positivi

C’è una nuova vittima per Covid a Sant’Angelo Muxaro, e diagnosticati 141 nuovi casi positivi, a fronte di 2.655 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 83.538 (1 marzo 2020 – 11 aprile 2022). In totale i guariti sono 72.049. Gli attuali positivi scendono a 10.970, di cui 10.922 in isolamento domiciliare, e 48 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 18 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 28 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 519 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 374.139 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report dell’11 aprile 2022 sono 1.680.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report dell’11 aprile: Agrigento 11.196 (1.680 attuali contagiati, 9.467 guariti e 49 deceduti); Alessandria della Rocca 401 (44 attuali contagiati, 356 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.441 (289 attuali contagiati, 1.146 guariti e 6 deceduti); Bivona 513 (88 attuali contagiati, 424 guariti e 1 deceduto); Burgio 332 (63 attuali contagiati, 266 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 278 (27 attuali contagiati, 248 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 479 (52 attuali contagiati, 421 guariti, e 6 deceduti); Camastra 454 (50 attuali contagiati, 398 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.291 (115 attuali contagiati, 1.174 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 2.115 (197 attuali contagiati, 1.900 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 8.585 (1.008 attuali contagiati, 7.521 guariti e 56 deceduti); Casteltermini 1.470 (213 attuali contagiati, 1.250 guariti e 7 deceduti); Castrofilippo 624 (82 attuali contagiati, 536 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 621 (70 attuali contagiati, 547 guariti e 4 deceduti); Cianciana 620 (115 attuali contagiati, 499 guariti e 6 deceduti); Comitini 188 (29 attuali contagiati, e 159 guariti); Favara 7.949 (1.201 attuali contagiati, 6.717 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.018 (115 attuali contagiati, 900 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 235 (32 attuali contagiati, 202 guariti e 1 deceduto); Licata 6.703 (942 attuali contagiati, 5.722 guariti, 39 deceduti); Lucca Sicula 250 (48 attuali contagiati, 201 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.924 (331 attuali contagiati, 1.578 guariti e 15 deceduti); Montallegro 489 ( 52 attuali contagiati, 430 guariti e 7 deceduti); Montevago 344 (69 attuali contagiati, 273 guariti e 2 deceduti); Naro 1.250 (158 attuali contagiati, 1.079 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.348 (570 attuali contagiati, 4.743 guariti e 35 deceduti); Porto Empedocle 3.474 (480 attuali contagiati, 2.977 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.532 (143 attuali contagiati, 1.384 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.495 (317 attuali contagiati, 2.160 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.390 (180 attuali contagiati, 2.196 guariti, 14 deceduti); Realmonte 965 (166 attuali contagiati, 795 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.831 (180 attuali contagiati, 3.619 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 583 (77 attuali contagiati, 479 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 488 (102 attuali contagiati, 377 guariti, e 9 deceduti); San Giovanni Gemini 1.448 (144 attuali contagiati, 1.298 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 219 (38 attuali contagiati, 180 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 366 (76 attuali contagiati, 289 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.072 (169 attuali contagiati, 893 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 574 (56 attuali contagiati, 515 guariti e 3 deceduti); Sciacca 6.135 (1.016 attuali contagiati, 5.075 guariti e 44 deceduti); Siculiana 1.095 (134 attuali contagiati, 955 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 203 (42 attuali contagiati, 160 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.